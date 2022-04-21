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تركيا: ندين بأشد العبارات الهجمات الارهابية في أفغانستان

تركيا: ندين بأشد العبارات الهجمات الارهابية في أفغانستان
الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، إدانتها بأشد العبارات لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي ضربت عددا من المدن الأفغانية وأودت بحياةعشرات الأشخاص.

العالم-تركيا

وقالت الوزارة في بيان: "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء انفجارات وقعت بعدد من المدن الأفغانية".

وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذه الهجمات الارهابية غير الإنسانية".

وأردفت: "نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونقدم تعازينا لذويهم وللشعب الأفغاني الصديق والشقيق، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مسؤولون في حكومة طالبان المؤقتة، مقتل 18 شخصا على الأقل، وإصابة عشرات آخرين، جراء سلسلة تفجيرات ضربت مناطق مختلفة في أفغانستان، بينها مدينتا مزار شريف وقندوز.

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