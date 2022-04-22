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بلحاج في طرابلس بعد غياب 5 سنوات وجدل حول أسباب العودة

بلحاج في طرابلس بعد غياب 5 سنوات وجدل حول أسباب العودة
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء في طرابلس مقاطع فيديو عن عودة القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج إلى طرابلس بعد غياب دام حوالي 5 سنوات.

العالم - ليبيا

وأظهرت المقاطع بلحاج الذي غادر ليبيا نحو قطر، منذ العام 2017، في قاعة كبار الزوار وهو يلتقي عددا من أقاربه ورفاقه في الجماعة الليبية المقاتلة وسط حراسة أمنية مشددة من قوة أمنية تابعة لأيوب بوراس.

وفتحت عودة بلحاج في هذا التوقيت الجدل عن الدور الذي يمكن أن يلعبه خلال المرحلة المقبلة في ظل بحث حكومة الدبيبة عن حلفاء في الداخل يأمنون بقاءها بسبب تخوفاتها من دخول حكومة باشاغا إلى العاصمة.

يذكر أن مجلس النواب الليبي قد وضع بلحاج في 2017 على قائمة الإرهاب، كما أصدر مكتب النائب العام في 2019 مذكرة بالقبض عليه على خلفية عدد من التهم المرتبطة أساسا بالهجومات المسلحة على عدد من المواقع.

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بلحاج في طرابلس بعد غياب 5 سنوات وجدل حول أسباب العودة

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