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بعد تسببه بوفيات..

الصحة العراقية تحدد طرق الوقاية من مرض "الحمى النزفية"

الصحة العراقية تحدد طرق الوقاية من مرض
الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

حددت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، طرق الوقاية من مرض "الحمى النزفية"، والذي تسبب بعدد من الوفيات خلال العام الحالي.

العالم-العراق

وذكرت الوزارة في صورة توعوية لها، وفقا للسومرية نيوز أن انتقال المرض يكون "بلدغة القراد المصاب، أو الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازات جسمه، أو الاتصال المباشر بدم أو أنسجة الحيوان المصاب أثناء الذبح أو بعده مباشرة".

وأضافت، أن "طرق الوقاية تكون من خلال الاهتمام بغسل اليدين بانتظام، واستخدام المبيدات الحشرية للقضاء على القراد (خصوصاً في الريف)، واستخدام معدات الوقاية الشخصية عند التعامل مع الحيوانات أو عند الذبح، وتجنب التماس مع الدم أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين أو للحيوانات المصابة".

وشددت على أن من طرق الوقاية أيضاً، "طبخ اللحوم جيداً والتخلص الآمن من مخلفات إعدادها قبل الطبخ، وتجنب جميع المنتجات الحيوانية غير المعقمة مثل الألبان".

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