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هذا ما بحثه وزير الدفاع الصيني مع الرئيس الإيراني في طهران

الأربعاء ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

زيارة وصفت بالمهمة والاستراتيجة قام بها وزير الدفاع الصيني الجنرال"وي فنغ خه"الى العاصمة الايرانية طهران حيث التقى في هذه الزيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ووزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني واللواء محمد باقري رئيس هيئة الاركان العامة، وعدد من المسؤولين والعسكريين الايرانيين. 

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الايراني اكد خلال استقباله وزير الدفاع الصيني ان سياسة بلاده تتمثل في تطوير العلاقات الاستراتيجية طويلة الامد مع الصين في مختلف المجالات مشددا ان الاحادية الامريكية والتدخلات المستمرة لواشنطن ادت الى المزيد من الازمات في العالم والمنطقة، وان هدف امريكا من الخروج من الاتفاق النووي هو تشديد الحظر غير المسبوق على ايران.

الا انهم اعترفوا الان بفشل سياساتهم مؤكدا ان الازمات اليوم تحتم رفع مستوى التعاون بين ايران والصين في جميع المجالات هذا بينما شدد وزير الدفاع الصيني خلال لقائه رئيسي على توسيع التعاون بين البلدين، وقال ان التعاون بين بكين وطهران سوف يعود بالفائدة للمنطقة والعالم.

كما اجرى الوزير الصيني خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني محادثات موسعة، جرى التطرق خلالها الى سبل تطوير العلاقة على المستويات العسكرية والدفاعية، اضافة الى اخر التطورات الدولية التي تهم البلدين.

واكد الجانبان الايراني والصيني خلال المباحثات التي جرت بينهم على تطوير التعاون العسكري والدفاعي بين طهران وبكين.

كما شددا على ان اكثر الازمات والحروب في العالم تاتي بسبب التدخلات الامريكية والمساعي الاحادية الجانب من قبل واشنطن مضيفين ان التعاون العسكري والامني بين الصين وايران سوف يعزز من الامن ولاستقرار في المنطقة والعالم.

واضاف الجنرال وي فنغ هي ان ايران والصين يمكنهما التعاون معا في جميع القضايا العالمية والمساعدة بتنمية السلام والاستقرار في العالم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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