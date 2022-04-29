شاهد حريق هائل يلتهم مصنع غزل ونسيج في مصر

العالم _ افريقيا

وأفاد موقع "مصراوي" الإخباري بأن مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت.

وأضاف أن الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفعت بـ8 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وأشار الموقع الإخباري إلى أنه تم نقل شخص قفز من أعلى المصنع إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وأكد أن رجال المباحث استمعوا لأقوال القائمين على المصنع.

هذا، وكشفت التحريات الأولية أن المصنع مرخص ومزود بنظام إطفاء ذاتي، ومساحته تتجاوز 3 آلاف متر ومكون من 4 طوابق.

كما تبين أن ألسنة اللهب امتدت من عنبر الماكينات والآلات إلى باقي أرجاء المصنع متضمنا خط إنتاج الملابس الجاهزة مما صعب مهمة رجال الإطفاء في السيطرة على النيران.