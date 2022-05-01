تجارة ايران مع اعضاء 'شانغهاي' تسجل 37.2 مليار دولار

العالم - ايران

وأوضح " روح الله لطيفي" في بيان اليوم الأحد، أن التجارة البينية بلغت 54.856 مليون طن بواقع 37.168 مليار دولار بنمو 33 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وأشار أن الصادرات الايرانية للدول الاعضاء بلغت 45.349 مليون طن بقيمة 20.596 مليار دولار بنسبة نمو 40 بالمئة في مقابل استيراد ايران 9.507 ملايين طن من السلع بقيمة 16.572 مليار دولار بزيادة قدرها 24 بالمئة على اساس سنوي.

المتحدث بيّن أن الصين تصدرت قائمة الدول الاعضاء بالمنظمة في استيراد السلع من ايران باكثر من 14.323 مليار دولار تلتها افغانستان 1.839 مليار والهند 1.817 مليار دولار.

وأضاف باكستان حلت رابعا بـ 1.261 مليار دولار وروسيا 579 مليون دولار واوزبكستان 402 مليون وكازاخستان 187 مليونا وطاجيكستان 91 مليونا وقرغيزيا 79 مليونا وبيلاروسيا 17 مليون دولار ومنغوليا 566 الف دزلار.

يذكر أن ايران قد أنضمت رسميا لمنظمة شانغهاي في سبتمبر/أيلول 2021.