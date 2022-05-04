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بمناسبة عيد الفطر..

أسماء الأسد تزور مجمعا لرعاية الأطفال بريف دمشق

أسماء الأسد تزور مجمعا لرعاية الأطفال بريف دمشق
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

عايدتْ عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد الثلاثاء الأطفال المقيمين في مجمّع لحن الحياة بريف دمشق بمناسبة عيد الفطر وحملتْ لهم الهدايا وشاركتهم العيد والفرح.

العالم-سوريا

ونقلت رئاسة الجمهورية السورية أن السيدة أسماء التقت بالمشرفين على المجمّع والأمهات البديلات المُقيمات فيه اللواتي يقدمن أقصى ما يستطعن من اهتمام لرعاية وحماية الأطفال واليافعين في هذا المجمّع.

وأكدت المشرفات أن قضية مجهولي النسب تحتاج لتعزيز مسؤولية المجتمع تجاههم، وأن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمتْ مؤخراً في نشر حوادث إنسانية لأطفال رضّع تُركوا في الشوارع وأمام أبواب الجوامع والمستشفيات دون أن تُعرف هوية نسبهم، وأن مجمّع لحن الحياة استقبلهم وأصبحوا جزءاً من أسرته.

ويقيم في هذا المجمّع العشرات من مجهولي النسب من رضع وأطفال ويافعين حيث يحصلون على الرعاية والحماية والتنشئة التي تساعدهم على مواجهة تحديات الحياة، وليكونوا فاعلين في مجتمعهم.

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