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بيلاروسيا تصادق على اتفاق نقل المواد النووية مع روسيا

بيلاروسيا تصادق على اتفاق نقل المواد النووية مع روسيا
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

صادق أعضاء مجلس الشيوخ البيلاروسي على اتفاق مع روسيا في مجال نقل المواد النووية، وحمايتها والتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بنقل هذه المواد.

العالم - اوروبا

ووفقا للبيان الصادر عن مجلس الشيوخ في البرلمان البيلاروسي، فقد تم النظر في مشروع قانون التصديق على الاتفاق بين حكومة بيلاروسيا وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال نقل المواد النووية.

وصادق مجلس الشيوخ البيلاروسي على القانون خلال اجتماع الدورة الثامنة للمجلس، اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: "إن إبرام الاتفاقية ضروري لحل قضايا الساعة للتعاون الثنائي في مجال نقل الوقود النووي الجديد لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية، والوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية ومنتجات إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وكذلك للوفاء بالالتزامات الدولية لجمهورية بيلاروسيا بشأن الحماية المادية للمواد النووية".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة لتنفيذ الاتفاق يتم تحديدها في الجانب البيلاروسي من قبل وزارة الطاقة في بيلاروسيا، والجانب الروسي من قبل شركة الطاقة الذرية الحكومية "روسآتوم".

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل مجلس النواب في البرلمان البيلاروسي، والآن يجب أن يوقع رئيس الدولة على مشروع قانون التصديق.

ينظم الاتفاق قضايا التعاون الثنائي في مجال نقل مجمعات الوقود، والوقود المشع للمفاعلات النووية، والنفايات المشعة.

وينص الاتفاق أيضا على إجراءات نقل المسؤوليات عن توفير الحراسة والحماية للمركبات التي تحتوي على مجمعات الوقود، والوقود المشع إلى المفاعلات النووية والنفايات المشعة، ووصول الأشخاص المرخص لهم إلى السيارات.

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