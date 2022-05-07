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انفوغرافيك.. حقيقة المبادرة السعودية للافراج عن الأسرى اليمنيين

انفوغرافيك.. حقيقة المبادرة السعودية للافراج عن الأسرى اليمنيين
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشفت لجنة شؤون الاسرى والمعتقلين في اليمن أن من افرجت عنهم السعودية ليسوا من أسرى الحرب وأسماءهم غير معروفة للجنة باستثناء خمسة أشخاص فقط. وفيما رحبت اللجنة بالافراج عن أي يمني محتجز في السعودية شددت على ضرورة عدم استغلال السعودية لملف الأسرى في المزايدات والابتزاز او تسييسِه.

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