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رياض حداد: سوريا حاليا لا ترى أي آفاق للحوار مع تركيا

رياض حداد: سوريا حاليا لا ترى أي آفاق للحوار مع تركيا
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

قال السفير السوري في موسكو رياض حداد، إن سلطات بلاده لا ترى أي آفاق لبدء حوار مع السلطات التركية لحل القضايا المتنازع عليها.

العالم-سوريا

وأضاف السفير: "تقطع أنقرة بشكل دوري مياه الشرب عن ملايين السوريين في محافظة الحسكة، كما أخفقت في الوفاء بالتزاماتها كدولة ضامنة لعملية أستانا، التي تنص على احترام سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وهي لا تزال تدعم الجماعات الإرهابية وتعيق التسوية السلمية في البلاد. بالنسبة لنا فلن يقوم أي حوار سوري- تركي على المستوى الحكومي حتى تتخلى تركيا عن سياستها الهمجية".

وذكر الدبلوماسي، أن سوريا مستعدة دائما للحوار مع الدول التي تدعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

يشار إلى أن غالبية أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة السورية الواقعة في شرق وشمال شرق البلاد، خاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

المصدر: تاس

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رياض حداد: سوريا حاليا لا ترى أي آفاق للحوار مع تركيا

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