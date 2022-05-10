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محكمة النجف الأشرف تصدر امر قبض بحق علي حاتم السليمان

محكمة النجف الأشرف تصدر امر قبض بحق علي حاتم السليمان
الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة النجف الأشرف الاتحادية، أمر قبض وتحر ضد المتهم علي حاتم السليمان، بعد شكوى تقدمت بها عوائل الشهداء.

العالم-العراق

ونقلت وسائل اعلام عراقية عن مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، قوله إن "محكمة النجف أصدرت أمراً بالقبض والتحري على المتهم علي حاتم السليمان، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة من أسر الشهداء".

يذكر أن عودة علي حاتم السليمان أحد شيوخ قبيلة الدليم في مدينة الرمادي المطلوب للقضاء العراقي بتهمة الارهاب إلى بغداد أثارت غضبا واسعا لدى الأوساط الشعبية والسياسية في العراق.

وكشف السليمان، في 20 نيسان / أبريل، عن عودته إلى بغداد بعد غياب دام 8 سنوات.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، فإن هناك مذكرات قبض عديدة ضد السليمان صدرت، العام 2013، بتهمة ”التحريض على العنف“، وكذلك في 2016، صدرت مذكرة قبض أخرى عن ”محكمة التحقيق المركزية“، وفق المادة ”4 / ارهاب“.

وبعد عودته إلى بغداد توجه عدد من النواب العراقيين، إلى القضاء بتقديم الدعاوى ضد السليمان بتهمة التحريض الطائفي والتحريض على قتل أبناء القوات الأمنية، فيما أبدى زعيم تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، استغرابه الشديد من عودة من وصفهم بـ “قادة المنصات”، الذين تسببوا بشهادة آلاف الشباب العراقيين، داعيا القضاء العراقي إلى اتخاذ قرار بتجريمهم وجعلهم درساً قاسياً لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن.

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