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"قسد" تخطف 13 مدنياً سورياً بينهم طفلان شمال الرقة

الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

خطفت ميليشيا “قسد” التابعة للاحتلال الامريكي 13 مواطناً سورياً بينهم طفلين بعد مداهمة قرية المخلط الواقعة شمال الرقة.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا في الرقة أن “مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” اقتحمت قرية المخلط على الطريق الدولية “أم فور” وخطفت 13 مدنياً بينهم طفلان على خلفية منع أحد المواطنين عمال حفر الأنفاق التابعين للميليشيا بالحفر تحت منازل القرية”.

وذكرت المصادر أن المسلحين “اعتدوا بالضرب على الأهالي بينهم كبار في السن”.

وتعمد ميليشيا “قسد” المرتبطة بالمشروع الأمريكي في المنطقة إلى إنشاء تحصينات هندسية في المناطق التي تنتشر فيها بينها أنفاق أودت بحياة العشرات من العمال خلال عمليات الحفر وتجريف الأتربة.

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"قسد" تخطف 13 مدنياً سورياً بينهم طفلان شمال الرقة