الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. استقبالات لجثمان الشهيدة ابو عاقلة من رام الله حتى القدس

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في القدس انه اعدت تجهيزات منذ الساعات الماضية من كافة القوى الوطنية ومحافظة القدس لاستقبال جثمان الشهيدة شيرين ابو عاقلة.

العالم – خاص بالعالم

واضاف المراسل انه سيوارى جثمانها الثرى غدا الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة ليصلى عليها اولا في كنيسة الخليل ثم سيوارى جثمانها الثرى في مقبرة صهيون بالمدينة القديمة من القدس المحتلة.

وبدأت تجرى استقبالات شعبية كبيرة جدا في القدس المحتلة منذ اعلان اعلان استشهاد ابو عاقلة.

وهناك تواجد دائم لدى منزل عائلة ابو عاقلة في القدس المحتلة لوداع الشهيدة وايضا لمؤازرة عائلتها.

وتابع انه بعد الانتهاء من رام الله هناك سير للجثمان من باب مخيم الامعري حتى نهاية رام الله والبيرة وصولا الى مخيم قلنديا ثم سيتم نقلها الى المستشفى الفرنساوي في القدس حتى بدء المراسم الرسمية لدفن الجثمان.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الجهاد تُعقب على إقرار العراق لقانون تجريم التطبيع مع الاحتلال

فلسطين تحتاج لغطاء سياسي ودعم دولي لمحاسبة قتلة ابوعاقلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس تثمّن تجريم البرلمان العراقي التطبيع مع الاحتلال

بالفيديو.. استقبالات لجثمان الشهيدة ابو عاقلة من رام الله حتى القدس

الثروة السعودية السيادية في خدمة 'كوشنر' و'اسرائيل'

الجهاد تُعقب على إقرار العراق لقانون تجريم التطبيع مع الاحتلال

عباس: نرفض مشارکة "اسرائيل" بالتحقيق وستحول قضية أبو عاقلة للجنايات الدولية

شاهد بالفيديو.. دعوات دولية لإنهاء حظر السفر التعسفي ضد الناشطين السعوديين