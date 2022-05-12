بالفيديو.. استقبالات لجثمان الشهيدة ابو عاقلة من رام الله حتى القدس

العالم – خاص بالعالم

واضاف المراسل انه سيوارى جثمانها الثرى غدا الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة ليصلى عليها اولا في كنيسة الخليل ثم سيوارى جثمانها الثرى في مقبرة صهيون بالمدينة القديمة من القدس المحتلة.

وبدأت تجرى استقبالات شعبية كبيرة جدا في القدس المحتلة منذ اعلان اعلان استشهاد ابو عاقلة.

وهناك تواجد دائم لدى منزل عائلة ابو عاقلة في القدس المحتلة لوداع الشهيدة وايضا لمؤازرة عائلتها.

وتابع انه بعد الانتهاء من رام الله هناك سير للجثمان من باب مخيم الامعري حتى نهاية رام الله والبيرة وصولا الى مخيم قلنديا ثم سيتم نقلها الى المستشفى الفرنساوي في القدس حتى بدء المراسم الرسمية لدفن الجثمان.

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