بلينكن: روسيا صاحبة القرار في وقف الحرب في أوكرانيا

العالم ـ الأميركيتان

وأشار بلينكن إلى أن "​روسيا​ صاحبة القرار في وقف الحرب في أوكرانيا وسيطرتها على الموانئ تفاقم أزمة الغذاء العالمي".

وفي وقت سابق، اعتبر بلينكن، أن "​العقوبات​ على ​روسيا​ استثنت ​الغذاء​ والسماد، لكن ​الكرملين​ اختار عمدا منع هذه ​الصادرات​ من أوكرانيا".

وأوضح أن "هناك فائض من القمح الذي أنتج هذا العام في أوكرانيا لا يمكن إخراجه بسبب حصار روسيا للموانىء".

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.