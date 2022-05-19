بلينكن: روسيا صاحبة القرار في وقف الحرب في أوكرانيا

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وأشار بلينكن إلى أن "روسيا صاحبة القرار في وقف الحرب في أوكرانيا وسيطرتها على الموانئ تفاقم أزمة الغذاء العالمي".
وفي وقت سابق، اعتبر بلينكن، أن "العقوبات على روسيا استثنت الغذاء والسماد، لكن الكرملين اختار عمدا منع هذه الصادرات من أوكرانيا".
وأوضح أن "هناك فائض من القمح الذي أنتج هذا العام في أوكرانيا لا يمكن إخراجه بسبب حصار روسيا للموانىء".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.