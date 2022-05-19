الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بلينكن: روسيا صاحبة القرار في وقف الحرب في أوكرانيا

بلينكن: روسيا صاحبة القرار في وقف الحرب في أوكرانيا
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الأميركي، ​أنتوني بلينكن​، أن "واشنطن ستقدم 250 مليون ​دولار​ كمساعدات لدعم ​الأمن الغذائي​، وعلى الجميع العمل على وقف الحرب في ​أوكرانيا​".

العالم ـ الأميركيتان

وأشار بلينكن إلى أن "​روسيا​ صاحبة القرار في وقف الحرب في أوكرانيا وسيطرتها على الموانئ تفاقم أزمة الغذاء العالمي".

وفي وقت سابق، اعتبر بلينكن، أن "​العقوبات​ على ​روسيا​ استثنت ​الغذاء​ والسماد، لكن ​الكرملين​ اختار عمدا منع هذه ​الصادرات​ من أوكرانيا".

وأوضح أن "هناك فائض من القمح الذي أنتج هذا العام في أوكرانيا لا يمكن إخراجه بسبب حصار روسيا للموانىء".

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

روابط ذات صلة

غوتيريش يدق ناقوس الخطر: نقص الغذاء العالمي سيهدد عشرات الملايين

ارتفاع أسعار القمح بعد حظر الهند تصدير إنتاجها

ألمانيا تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء والدواء تحسبا لحالة طوارئ

ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بأمريكا نتيجة الحرب الأوكرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: العلاقات البناءة بين دولة الجوار أكثر العناصر تأثيرا لتعزيز الأمن الإقليمي

الإفراج عن أسير من رام الله بعد اعتقال دام 14 عاما

الكونغرس يوافق على مساعدة بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا

السيد الصدر يجمد 'يقظان اليعقوبي' من العمل لمدة عام كامل

تكريم ذوي الشهداء والجرحى من الإعلاميين في طرطوس

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-05-2022