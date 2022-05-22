تفاعل واسع مع قضية الامير حمزة وشقيقه ملك الاردن

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قضية الامير حمزة الذي وللمناسبة تخلى عن لقبه الملكي، حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل.

نبدأ مع "صبا الدحلة" التي غردت مؤيدة لقرار الملك." كنا وسنظل مع الملك حتى ولو لم نكن نقيم بأراضى الوطن. فنحن أردنيين ويهمنا مصلحة وطننا وشعبنا ومن أجل ذلك فنحن نؤيد جميع قرارات الملك بشأن الأمير حمزة فجميعها تهدف لحماية الأردن من الفتن والمؤمرات".

في المقابل "زايد حسن" علق. "بس بنفس الوقت الامير حمزة سبب النزاع اللي هو فيه الان، لأنه تساءل عن إرتفاع سعر فاتورة الكهرباء وعن الترهل اللي قاعد تشكي منه وصعوبة الحياة اللي تعيشها أنت وأنا وغيرنا كثير بالبلد. واخر شي يجيك بيان يقال أنه سامي ويتهم به الامير بالهواجيس. أقل ما في الموضع إبدي استنكارك".

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