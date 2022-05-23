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اتفاق لعرض الإمارات خبراتها المصرفية والمالية على سوريا

اتفاق لعرض الإمارات خبراتها المصرفية والمالية على سوريا
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

اتفقت غرفة التجارة الدولية الإماراتية مع نظيرتها السورية على عقد مؤتمرات وورش عمل لعرض تجربة القطاع المصرفي والمالي الإماراتي محلياً ودولياً للجانب السوري.

العالم-سوريا

وأكد عضو غرفة التجارة الدولية الإمارتية حميد بن سالم خلال لقائه عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السورية حسين خضور على هامش “المؤتمر العاشر للتحكيم الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في دبي، أن الغرفة جاهزة لتقديم كل خبراتها عبر لجانها لا سيما بمجال المصارف والتمويل، لـ”غرفة التجارة الدولية في سوريا”.

وأبدى عدد من رجال الأعمال الإماراتيين مؤخراً عن رغبتهم في العودة للاستثمار في سوريا بعد توقفهما خلال فترة الأزمة السورية وذلك بعد صدور قانون الاستثمار الجديد في سوريا.

ويسعى رجال الأعمال في البلدين والموجودين في الإمارات لإيجاد الفرصة المناسبة للعودة إلى سوريا والاستثمار فيها ضمن مجالات مختلفة في السياحة والخدمات، خاصةً بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية السورية بشار الأسد إلى دولة الإمارات مؤخراً.

وتوقع المجلس السوري الإماراتي خلال مارس (آذار) الماضي أن يصل حجم التبادل التجاري بين الإمارت وسوريا في 2022 إلى 1.6 مليار دولار وهو ضعف ما وصل إليه خلال العام الماضي البالغ 816 مليون دولار أي ما يعادل 3 مليارات درهم إماراتي.

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اتفاق لعرض الإمارات خبراتها المصرفية والمالية على سوريا