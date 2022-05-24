العالم-اسيا والباسفيك

ويقول التقرير: "خلال النهار، ظهرت أعراض الحمى على أكثر من 134.510 أشخاص، ولم يتم تسجيل أي وفيات".

وإجمالا، منذ نهاية أبريل، تم بالفعل تسجيل المرض، الذي تسميه بيونغ يانغ حمى، لدى 2.94 مليون شخص في كوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، تعافى أكثر من 2.54 مليون شخص، ولا يزال أكثر من 400 ألف يخضعون للعلاج.

ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات من عواقب الإصابة بما يسمى بالحمى 68 شخصا.

ويعتقد خبراء أن هذا المرض هو في الواقع كوفيد-19.

ومن جانبها، رجحت وكالة "يونهاب" أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية تستخدم عبارات مثل "المرضى الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة" لأن كوريا الديمقراطية لا تملك المعدات الكافية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد.