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استمرار عمليات البحث عن 25 مفقودا إثر غرق قارب وسط إندونيسيا

استمرار عمليات البحث عن 25 مفقودا إثر غرق قارب وسط إندونيسيا
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

تستمر عمليات البحث عن 25 مفقودا عقب غرق قارب على متنه نحو 42 شخصا في المياه قبالة مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط إندونيسيا، بحسب مسؤول في المقاطعة يوم السبت.

العالم - أسيا والباسفيك

وقع الحادث الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي في مضيق ماكاسار يوم الخميس، ولكن تم إبلاغ مكتب البحث والإنقاذ بالمقاطعة اليوم، بحسب وحيد دي جيه، مسؤول بارز في المكتب.

وقال دي جيه، إنه "عقب تلقي المعلومات اليوم، أرسلنا أفرادنا ومعداتنا على الفور إلى الموقع من أجل أعمال البحث والإنقاذ". وحتى الآن، تم إنقاذ 17 شخصا، وفقا لما قال.

وتابع وحيد قائلا إن السفينة تعرضت لعطل في المحرك عندما ضربتها أمواج ضخمة في المضيق عقب مغادرتها ميناء باوتيري في ماكاسار، عاصمة المقاطعة، وفقا لوكالة "شينخوا".

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استمرار عمليات البحث عن 25 مفقودا إثر غرق قارب وسط إندونيسيا

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