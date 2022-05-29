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الإمارات تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القرود

الإمارات تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القرود
الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، عن تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القرود.

العالم- الامارات

وأكدت الوزارة أن مرض جدري القردة مرض فيروسي معد إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس "كوفيد-19" وتعد أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب وتلامس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها".

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

وأكدت الوزارة أن كافة الجهات الصحية بدولة الإمارات تعتمد دليلا وطنيا موحدا للتعامل مع المصابين والمخالطين بجدري القردة يشمل عزل المصابين تماما في المستشفيات إلى حين تعافيهم وحجر المخالطين اللصيقين فترة لا تقل عن 21 يوما في المنزل ومراقبة حالتهم الصحية، مع ضمان التزامهم بالحجر المنزلي.

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