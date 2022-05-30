الكشف عن مخطط تركي لإنشاء قاعدة جوية جديدة غربي مدينة سرت

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وأكد المصدر في تصريح لبوابة افريقيا الإخبارية، أن فرق تركية متخصصة في سلاحي الجو، والدفاع الجوي، باشرت في تقييم الموقع الذي تم تحديده، في مهبط النموة الذي يبعد عن مدينة مصراتة حوالى 72 كم في اتجاه الجنوب الشرقي، بالقرب من منطقة السدادة التي تتوسط المنطقة الوسطى بالكامل.

وبين المصدر، ان إعادة تأهيل هذا المهبط، وتحويله إلى قاعدة عسكرية، سيكون بمثابة نقطة متقدمة للتواجد التركي في اتجاه وسط وشرق ليبيا، بالنظر للموقع المميز الذي سيمكن الطائرات الحربية، والطيران المسير التركي، من التحرك بشكل أكثر يسر مما كان عليه عندما كان يعتمد على مواقع في عمق مدينة مصراتة، وغيرها باتجاه الغرب، فهذا المطار يبعد حوالى 70 كم عن قاعدة الكلية الجوية مصراتة، و170 كم عن قاعدة القرضابية بسرت، و290 كم عن قاعدة الجفرة.

وكان مهبط النموة الذي يحمل الآن اسما تركيا على لوحة الخرائط العالمية "جوجل إيرث" (مطار نانور)، عبارة عن مهبط خاص بتدريبات الكلية الجوية مصراتة، ويستخدم في الأغراض الزراعية لخدمة المشروعات الزراعية المنتشرة سابقا في المنطقة الممتدة بين مصراتة وسرت وبني وليد.