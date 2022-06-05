الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
١٠:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد إطلاق بيونغ يانغ 8 صواريخ جديدة..

رئيس كوريا الجنوبية يأمر بتعزيز 'الردع الموسع' مع أمريكا

رئيس كوريا الجنوبية يأمر بتعزيز 'الردع الموسع' مع أمريكا
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، ردا على قيام كوريا الشمالية بإطلاق 8 صواريخ باليستية اليوم الأحد، بتعزيز "الردع الموسع" بين بلاده والولايات المتحدة.

العالم-أسيا والباسيفيك

وقالت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية في وقت سابق اليوم الأحد: "رصد جيشنا إطلاق ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى انطلاقا من قطاع سونان في بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي" في إشارة إلى بحر اليابان.

وذكرت أن عمليات الإطلاق هذه تمت في إطار زمني مدته 30 دقيقة، مضيفة أن "جيشنا عزز مراقبته ويقظته تحسبا لعمليات إطلاق جديدة. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتعاونان بشكل وثيق ومستعدتان تماما".

ودان مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ باعتباره "انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة"، فيما أوعز الرئيس يون للمسؤولين بتعزيز "الردع الموسع والوضع الدفاعي المشترك" لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بما يشمل "مناورات الدفاع الصاروخي" بين البلدين.

وبحث ممثلون رفيعو المستوى من الإدارات المسؤولة عن كوريا الشمالية في حكومات اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في محادثة هاتفية اليوم الأحد، الإطلاقات الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ واتفقوا على "تعزيز التعاون من أجل نزع السلاح النووي عن كوريا الشمالية بشكل كامل"، حسبما أفادت وكالة "كيودو" اليابانية.

إقرأ المزيد

"يونهاب": كوريا الشمالية أطلقت صواريخ متعددة باتجاه بحر اليابان

وأشارت سيئول إلى أن الإطلاقات الأخيرة هي "العرض الثامن عشر" للقوة لكوريا الشمالية هذا العام، والثالث منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول منصبه في 10 مايو مع تعهد بالتشدد في التعامل مع بيونغ يانغ.

تأتي عمليات الإطلاق الجديدة هذه بعد ثلاثة أيام من تدريبات واسعة النطاق أجراها الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي بمشاركة حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" العاملة بالطاقة النووية.

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ بالستية نحو بحر اليابان

كوريا الشمالية تتولى رئاسة أعلى مؤتمر أممي لنزع السلاح النووي

مساع أمريكية لتشديد العقوبات على بيونغ يانغ

سیول: كوريا الشمالية تقترب من انجاز التحضيرات لتجربة نووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الامام الخميني أنهی حالة اليأس لدی الحركات الاسلامية

وزیر النفط الایراني یجتمع مع وزیري الطاقة البلغاري والروماني في باكو

مقتل ضابطين اثر سقوط طائرة شراعية لسلاح الجو الأردني

مدير الأقصى يتوقع انفجارا وشيكا مع استمرار الاحتلال في سياسته

روسيا تدمر  في ضواحي كييف دبابات سلمتها دول شرق أوروبية لأوكرانيا

من أجل اثبات حسن النية.. صنعاء تعلن تهيئة الاوضاع لفتح الطرق في تعز +فيديو