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نيويورك ترفع السن القانوني لحيازة الأسلحة

نيويورك ترفع السن القانوني لحيازة الأسلحة
الثلاثاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

رفعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، أمس الإثنين، السن القانوني لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاماً، في إطار إجراءات تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية في أعقاب مجزرة عنصرية وقعت في متجر تسوق في بوفالو.

العالم - الأميركيتان

وأقرّت هوكول حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مرّرها مجلس شيوخ، مؤكدةً أنّه إلى جانب مسألة العمر، سيتعيّن الآن على مشتري البنادق شبه الآلية الحصول على إذن لحيازتها، ما يعني خضوعهم لتحقيق مرتبط بتاريخهم.

ووافقت حاكمة نيويورك أيضاً على توسيع نطاق قوانين الولاية التي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبر أنّهم يشكّلون خطراً على أنفسهم وغيرهم.

وتفرض ولاية نيويورك التي يحكمها الديمقراطيون في الأساس قوانين مرتبطة بالأسلحة النارية تعدُّ الأكثر تشدداً في الولايات المتحدة.

وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة، منها قتل 19 طفلاً ومدرّستين في مدرسة ابتدائية في تكساس، أثارت دعوات جديدة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.

ومنذ أيام، قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح، بعدما أطلق عدد من المسلّحين النار على حشد في شارع مكتظ في مدينة فيلادلفيا الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن دعا إلى سن قوانين جديدة لضبط حيازة الأسلحة النارية تشمل حظر تلك الهجومية، في مسعى لوضع حد لعمليات إطلاق نار واسعة قال إنها تحوّل المجتمعات الأميركية إلى "ساحات قتل".

ويشار إلى أنّ العنف الناجم عن الأسلحة النارية أدى إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن في العام 2022، بما في ذلك 10300 عملية انتحار، بحسب "أرشيف العنف المرتكب بالأسلحة النارية".

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نيويورك ترفع السن القانوني لحيازة الأسلحة

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