العالم - العالم الرقمي

وأكد موقع "ميدل إيست" في نسخته الإنجليزية، أن أحد أفضل وأسوأ الأشياء في غوغل كروم هو مقدار ملحقات المتصفح التي يمكنك العثور عليها في متجر كروم، فقد يكون الأفضل لأنه يمنح المستخدمين طرقًا غير محدودة تقريبًا لتحسين تجربة كروم الخاصة بهم، ولكنه أيضًا الأسوأ لأنك قد لا تعرف عدد الإضافات الرائعة التي تفقدها إذا لم تبحث عنها مطلقًا.

وتابع أنه يمكن لملحقات كروم أن تفعل كل شيء، بدءًا من إعادة تنظيم صندوق بريدك الإلكتروني بالكامل إلى تصفية مواقع الويب التي تحتوي على محتوى للبالغين.

حفظ في غوغل دريف

بحسب الموقع، فإن هذه ميزة لا يحتاج إلى شرح، فهي خطوة جيدة للغاية، هناك "الحفظ في غوغل دريف"، وهي ميزة ترسل كل ما تبحث عنه إلى حساب غوغل دريف الخاص بك لعرضه لاحقًا، يوجد أيضًا خيار في قائمة النقر بزر الماوس الأيمن لمزيد من التحديد.

وتابع أن غوغل دريف يعمل على حفظ الصور أو الصوت أو الفيديو، مرة أخرى ، لا يوجد الكثير لهذا الامتداد ، لكنها طريقة سريعة وسريعة لإرسال شيء ما إلى سعة التخزين غير محددة، ومفيدة لأي شخص قد يحتاج إلى نقل الأشياء بين الأجهزة.

صندوق الوارد في غوغل

وفقا للموقع فإن ميزة "سورتيد" يجعل من السهل تنظيم رسائل البريد الإلكتروني في فئات مختلفة، حيث شعر العملاء بشئ من الحيرة بعد إعلان جوجل إغلاق تطبيق "انبوكس باي جيميل".

إلا أنه أعطى بديلا أكثر قوة والذي يركز على إنتاجية مستخدميه كطرقًا لتنظيم صناديق البريد الوارد الخاصة بهم وتحديد أولويات الأشياء التي تهمهم حقًا، ويمكن العودة للشكل التقليدي لصندوق البريد بنقرة واحدة بسيطة.

هوني

يمكنك العثور على القسائم وفرزها بسهولة باستخدام الهوني الذي يعد أحد أكثر امتدادات كروم شيوعًا والتي تمت مراجعتها بشكل كبير، ومن السهل معرفة السبب، فهي طريقة سريعة وبسيطة للعثور على القسائم أثناء التسوق عبر الإنترنت، إما من خلال رمز بجوار عنوان URL أو على موقع ويب مركزي.

وبحسب التقرير جعل الإنترنت التسوق أكثر ملاءمة من نواح كثيرة، ولكن لا يزال من الصعب معرفة ما إذا كنت تحصل على أفضل سعر لشيء ما أم لا، لذلك يقوم هوني بالعمل نيابة عنك وهو أداة مفيدة لتوفير المال.

مدير التحميل "داونلود مانجر"

ووفقا للموقع، يعد داونلود مانجر طريقة أفضل لفرز تنزيلات كروم من الخيار الافتراضي، فعلي مدار السنوات الماضية، لا يزال تحميل الأشياء ليس هو أفضل جزء من التجربة، ولكن محاولة البحث في الصور أو التطبيقات أو الأشياء الأخرى التي قد تكون قمت بتنزيلها تتطلب فتح علامة تبويب منفصلة ليست منظمة بشكل جيد.

وتابع أن داونلود مانجر، هو بديل جميل لسوق الامتداد، حيث يضع قائمة بجميع التنزيلات في قائمة منسدلة يمكن الوصول إليها في الزاوية اليمنى العليا من نافذة المتصفح.

HTTPS في كل مكان

يمكن أن يكون تصفح الإنترنت عرضًا محفوفًا بالمخاطر ففي عام 2019 اكتشف أنه يمكن حصاد بياناتك على ما يبدو في أي مكان وفي أي وقت ، وقد يكون من الصعب معرفة مواقع الويب الآمنة أم لا.

وهنا يأتي دور HTTPS Everywhere، حيث يسمح لك مكون كروم الإضافي البسيط بتبديل أي موقع ويب من "http" الافتراضي إلى "https"، وهو ما يعني في مصطلحات الشخص العادي أنه مشفر وأكثر أمانًا، من المستحيل أن يحل امتداد متصفح واحد جميع مشاكل الإنترنت، ولكن HTTPS Everywhere قادر على ذلك.

ملفات تعريف الارتباط لا تهمني

هذه الأنواع من ملفات تعريف الارتباط تستحق الاهتمام بها، حيث تستخدم الكثير من مواقع الويب "ملفات تعريف الارتباط" للتتبع لتخزين معلومات المستخدم من أي شخص يتصفحها.

تتطلب لوائح البيانات الأوروبية الآن من تلك المواقع إخبارك بذلك وطلب إذنك، في حين أن هذا قد يكون شيئًا جيدًا ، إلا أن الاضطرار إلى القيام بذلك بانتظام قد يكون مزعجًا بعض الشيء.

امتداد كروم هذا ليس مبهرجًا أو معقدًا، حيث أن كل ما يفعله هو الضغط على زر "أوافق" في النوافذ المنبثقة لملفات تعريف الارتباط.

دالتون كروم

لا يتمتع بعض الأشخاص برؤية مثالية للألوان ، لكن العالم غير مصمم لهؤلاء الأشخاص.

عندما لا يمكن تمييز الكائنات أو الصور الموجودة على موقع الويب بسهولة بسبب نقص اللون، فإن امتداد دالتون كروم يعد حلاً أنيقًا.

يقع دالتون كروم في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح ، ويقدم قائمة بسيطة بها خيارات لثلاثة أنواع مختلفة من عمى الألوان، حيث يمكن للمستخدمين اختيار واحد وضبط منزلقين لونيين على أمل جعل أي موقع ويب يبحثون عنه أكثر قابلية للقراءة.

اختبار السرعة

وبحسب الموقع، فإن الإنترنت أسرع من أي وقت مضى ، لكنه لا يزال غير مثالي، وقد تحتاج أحيانًا إلى التحقق من سرعة الاتصال قبل محاولة بث مقطع فيديو أو تنزيل مرفق كبير، ولحسن الحظ احتبار السرعة أو سبيد تيست يجعل ذلك سهلًا جدًا.

الحمالة الكبرى

ستعمل الحمالة الكبرى على تسريع متصفح كروم، ولكن تكمن المشكلة الرئيسية في التصفح المبوب في سهولة الطيران بالقرب من الشمس، قد يكون من المغري إبقاء عشرات من علامات التبويب مفتوحة ، مما يؤدي حتمًا إلى إبطاء متصفح كروم إلى حد الزحف.

والحمالة الكبرى هي حل قابل للتطبيق لهذه المشكلة، حيث سيتم تلقائيًا تعليق أي علامات تبويب مفتوحة بعد فترة زمنية محددة للحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

النحو

ووفقا للموقع، فإن هذه الميزة سوف تصحح الأخطاء نيابة عنك، فهو ملحق مفيد لكل من يعاني من الأخطاء المطبعية أو النحوية غير المقصودة.