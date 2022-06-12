طفرة ملموسة في العلاقات الاستراتيجية الإيرانية الروسية خلال أشهر

العالم - إيران



وأدلى صفري بذلك خلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية حول التعاون الإيراني الروسي، الذي عقد اليوم الأحد برئاسته وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون العديد من المؤسسات المعنية في البلاد.

وأكد مساعد وزير الخارجية على متابعة القرارات المتمخضة عن الزيارات الخارجية للرئيس الإيراني؛ مبينا أن وزارة الخارجية تتولى هذه المسؤولية، وداعيا سائر الجهات الرسمية للتعاون والتنسيق مع الخارجية من أجل المضي قدما بهذه البرامج.

كما نوه بأن قطاعات الطاقة والتجارة والترانزيت، تشكل أهم المجالات على صعيد التعاون بين طهران وموسكو؛ وبما يلزم تظافر الجهود بين جميع المؤسسات والمراكز التنفيذية في هذا الإطار.

وأعرب مساعد وزير الخارجية، عن ارتياحه لنمو الصادرات الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة إلى كل من روسيا والصين؛ مبينا أن روسيا أعدت قائمة بالسلع التي ترغب في استيرادها، وإيران قادرة على توريد الكثير منها؛ الأمر الذي سيؤدي إلى نمو ملفت لحجم الصادرات في البلاد.

وأعلن صفري عن احتمال إلغاء التأشيرة للتجار الروس بهدف تعزيز الاستثمارات، مبديا ارتياحه لزيادة الصادرات الايرانية خلال الأشهر الأخيرة الى الصين وروسيا.