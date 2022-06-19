المهرة تدشن مرحلة جديدة من النضال ضد تحالف العدوان

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فيما تواصل قوى تحالف العدوان وأدواتها في تنفيذ مخططات نهب ثروات المحافظة وزعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. بات المجتمع المهري وقبائل المحافظة والمكونات السياسية، أكثر دراية ومعرفة بمخططات دول العدوان ومليشياتها الموالية في تسهيل نهب ثروات المحافظة.

هذا وعقدت لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة اجتماعا استثنائيا برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي. وقال الشيخ علي سالم الحريزي: المهرة تواجه تحديات كبيرة وعلى الجميع تحمل المسؤولية لمواجهة تلك التحديات.

و أشاد الشيخ الحريزي بالقيادات الميدانية والشخصيات الاجتماعية في المديريات التي تم فيها تدشين المقرات الجديدة. وحث قيادات لجنة الاعتصام على ضاعفة الجهود والتحرك في العمل التنظيمي والتركيز على العمل السياسي والاجتماعي والالتحام بالمواطنين وتوعيتهم بالمخاطر التي تتعرض لها المهرة.

والمؤكد ان عمليات وعداون التحالف السعودي الاماراتي تأتي عمليا لاستكمال السيطرة على كل السواحل والموانئ والجزر اليمنية الممتدة من المهرة إلى ميدي، وضمن مخطط استعماري إقليمي ودولي بقيادة أمريكا يقوم في جانب منه على الاعتماد على القوى الإقليمية واستخدامها كأدوات لتنفيذ الحروب والتدخلات بالوكالة كما هو الحال في اليمن.

النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن تضامنهم مع رئيس لجنة الاعتصام السلمي في المهرة ، معتبرين ان اجتماع لجنة اعتصام السلمي يشكل تدشين لمرحلة جديدة من النضال ضد التواجد الأجنبي بالمحافظة.

واكد النشطاء ان المهرة ستظل شامخة بشموخ قياداتها وسيظل ابناءها على العهد والوعد حتى خروج أخر جندي من جنود تحالف العدوان.

وغرد صاحب حساب باسم "ابن الجنوب" عبر حسابه على تويتر : "رئيس لجنة إعتصام #المهرة الشيخ #علي_الحريزي في إجتماع استثنائي يدعو قيادات اللجنة إلى مواصلة النضال والالتحام بالمواطنين وتوعيتهم بالمخاطر التي تتعرض لها #المهرة منذ تواجد قوات #الإحتلال الأجنبية في المحافظة".

فيما غرد "توفيق أحمد" : "لجنة اعتصام #المهرة تدشن مرحلة جديدة من النضال ضد التواجد الأجنبي بالمحافظة".

وكتب "علي المهري" في تغريدة له : "هذا طائر البلشون ابتلع سمكة الإنقليس وظن أنه المسيطر! حتى نخرت بطنه وخرجت فأهلكته فها هو يموت في السماء بشؤم صيده قبل أن يسقط جيفة!!! نفس حكاية حرب #السعوديه على #اليمن السعوديه خسرت وهزمت وستهلك في حرب اليمن".

وقال "ابو غيث المهري" : "#عاجل | الشيخ الحريزي يحث قيادات لجنة الاعتصام على مضاعفة الجهود والتحرك في العمل التنظيمي والتركيز على العمل السياسي والاجتماعي والالتحام بالمواطنين وتوعيتهم بالمخاطر التي تتعرض لها #المهرة منذ قدوم القوات".

وغرد صاحب حساب باسم "الـرادع الـمهـري" : "ستظل #المهرة شامخة بشموخ قياداتها وفي مقدمتهم الشيخ علي سالم الحريزي حفظه الله وسنظل على العهد والوعد حتى خروج أخر جندي من جنود الاحتلال".

واوضح "عبدالسلام المهري" في تغريدة له الاهداف الرئيسية لتحالف العدوان على اليمن : "تدمير اليمن ، ونهب ثرواته ، وتقسيم اراضيه ، وزرع الفتن ، ونشر العداوة والبغضاء بين ابناء الشعب اليمني تعتبر من الاهداف الرئيسيه التي تستخدمها دول الاحتلال #السعودي_الاماراتي في عدوانها وحصارها على اليمنيين".