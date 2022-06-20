منظمة "ثابت": على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين

العالم- لبنان

وقالت: ان هناك عدة قضايا ابرزها: حق العودة للاجئين من الحقوق غير القابل للتصرف، لا يحق لأي جهة، دولة أو سلطة أو مؤسسة، التفاوض أو التنازل عنه، كما لا تجوز فيه الإنابة ولا يسقط بتقادم الزمن، عدا عن كونه حقًا فرديًا فهو يكتسب الصفة الجماعية. والتمسك بالوكالة الدولية "الأونروا" كشاهد دولي على جريمة النكبة ومطالبة الدول المانحة بالعمل على الإيفاء بالتزاماتها المالية، مشيرة الى ان "الأونروا" وجدت بسبب النكبة وبقاؤها مستمر إلى أن تتحقق العودة".

واوضحت المنظمة ثابت، "ان الشعب الفلسطيني رفض أشكال التوطين أو التهجير كافة والبوصلة أمامه واضحة باتجاه فلسطين. وأن إقامته في دول الشتات إنما هي إقامة موقته بانتظار العودة وبالتالي يطالب بالتعويض الملحق في حق العودة وليس التعويض البديل عن حق العودة".

ودعت الى "مطالبة مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع بتحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق قرار حق العودة، مطالبة الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين وخصوصا لبنان، بالعمل على توفير حياة كريمة لهم إلى حين عودتهم من خلال إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والإصرار على رفض نقل تفويض الأونروا لأي وكالة أو منظمات دولية أخرى".

ورأت ان "محاولات إنهاء عمل وكالة الأونروا وتحويل مهامها إلى جهات أخرى، يأتي ضمن المشاريع الصهيوأميركية الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة".