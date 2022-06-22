الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-06-2022

الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-06-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 22-06-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-06-2022

بعد 110 سنوات.. حل لغز غرق سفينة تيتانيك

الصحة اللبنانية: 861 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

مواجهات بين مسلحي الإصلاح و'طارق عفاش' في مأرب

'14 فبراير" البحريني يقيم حفلًا تكريميًّا للشهيد مزاحم الشتر

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الحرب الأمنية الإسرائيلية الإيرانية وتخطي الخطوط الحمر