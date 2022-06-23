الفلبين تدرس الاتصال بنظام المراسلة المالية الروسي

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال بايلين لـ"سبوتنيك": "لقد سمعنا عن SPFS ونقلنا المعلومات اللازمة إلى مانيلا".

وأضاف: "لدينا الآن فريق اقتصادي جديد في الحكومة، أصبح الرئيس السابق للبنك المركزي الفلبيني، وهو محترف ذو خبرة كبيرة، وزيرا للمالية، إنه يتفهم أهمية هذا الاقتراح".

واقترح الدبلوماسي الفلبيني أن يتم اتخاذ القرار بعد تنصيب رئيس البلاد الجديد في نهاية يونيو.

وقال بايلين: "بالطبع، ستبقى الفلبين أيضا في نظام سويفت، لكننا لم نفرض أي عقوبات على روسيا وما زلنا مهتمين بالتجارة، لذلك نحن بحاجة إلى التفكير بجدية في نظام دفع بديل من أجل دعم التجارة مع روسيا"

.يشار إلى أنَّ "SPFS" هو اختصار لنظام نقل الرسائل المالية الروسي، ويقوم بصياغة ومعالجة التنسيقات الموحدة للرسائل المصرفية الإلكترونية.

ويمكِّن نظام إرسال SPFS والذي يحل محل نظام "سويفت" داخل روسيا، المشتركين من الخارج الاتصال به كبديل لنظام "سويفت" العالمي.