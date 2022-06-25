اوروبا وامريكا اكبر الخاسرين في العقوبات على روسيا

العالم – مع الحدث

واضاف الباحث السياسي ان استراتيجية بوتين هي السيطرة على كل الساحل والوصول الى ترانسنيستريا وجعل ما تبقى من اوكرانيا منطقة حبيسة.

واكد رياض عيد ان امريكا والحلف الاطلسي يحاولان توريط روسيا في حرب استنزاف طويلة لكن اوروبا وامريكا هم الخاسر الاكبر الذي تورط في هذه الحرب.

واشار الباحث السياسي الى ان كل الشركات والدول ان تتعامل مع روسيا بالروبل والا سيتم القطع الغاز عليها مما ازاد قوة عملة الروبل في البلاد مما سيدفع الحكومة لخفض اسعار الفائدة.

وتابع رياض عيد انه خلال 100 يوم حصلت روسيا على 110 مليار يورو نتيجة فرق عملات وارباح الغاز والبترول الذي ترسله الى اوروبا بينما اوروبا تكبدت حتى الان 400 مليار يورو.

وشدد الباحث السياسي على ان اطالة الحرب تبين ان الرئيس الروسي راهن منذ البدء على من يصرخ اولا نتيجة الحصار وواضح ان اوروبا هي من صرخت اولا وهذا يضع العالم امام كارثة وان لم يتداركها العالم باعادة العلاقات مع روسيا فنحن امام ازمة مجاعة عالمية وازمة طاقة عالمية غير مسبوقة.

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