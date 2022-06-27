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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

محادثات الغاء الحظر عن ايران في قطر وحظر التمييز العنصري بامريكا

محادثات الغاء الحظر عن ايران في قطر وحظر التمييز العنصري بامريكا
الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اعلان طهران أنّ محادثاتِ إلغاءِ الحظر ستُستأنَفُ غدا اليوم في العاصمة القطرية.

خاص بالعالم

وتؤكد الجمهورية الاسلامية في ايران مجددا على تمسكها بخطوطها الحمراء وانه لن يكون هناك حوار مباشر بين طهران وواشنطن.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تم حظر التمييز العنصري الرسميّ في الولايات المتحدة بشكلٍ واسعٍ في منتصف القرن العشرين وأصبح يُنظر إليه على أنّه غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيّاً.

ولكن تبقى السياسة العنصريّة ظاهرة كبرى، ولا تزال العنصرية تنعكس في عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ولا تزال الطبقيّة العنصريّة موجودة في التّوظيف والإسكان والتعليم والإقراض والحكومة

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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