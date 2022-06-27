محادثات الغاء الحظر عن ايران في قطر وحظر التمييز العنصري بامريكا

خاص بالعالم

وتؤكد الجمهورية الاسلامية في ايران مجددا على تمسكها بخطوطها الحمراء وانه لن يكون هناك حوار مباشر بين طهران وواشنطن.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تم حظر التمييز العنصري الرسميّ في الولايات المتحدة بشكلٍ واسعٍ في منتصف القرن العشرين وأصبح يُنظر إليه على أنّه غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيّاً.

ولكن تبقى السياسة العنصريّة ظاهرة كبرى، ولا تزال العنصرية تنعكس في عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. ولا تزال الطبقيّة العنصريّة موجودة في التّوظيف والإسكان والتعليم والإقراض والحكومة

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.