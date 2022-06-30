وثائقي ..صناعة الصابون الحلبي

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تتميز حلب بصناعة صابون الغار الذي يعد أحد أقدم أنواع الصابون في العالم كما أشهرها بفضل المواد الطبيعية المستخدمة في صناعته ورائحته المميزة. وقد احتكرت عائلات حلبية هذه المهنة لعقود طويلة.

تتوزع أغلب المصابن في حواري حلب القديمة المحيطة بالقلعة. وحافظ أغلب أصحابها على الطريقة التقليدية في صناعة الصابون؛ إذ تعتمد في جميع مراحل إنتاجها على العمل اليدوي.

و”يعود أصل تسمية صابون الغار الحلبي إلى زيت الغار المأخوذ من شجرة الغار؛ المكون الرئيس في تصنيع الصابون”، بحسب عابد، 50 عاماً، أحد مصنعي الصابون في مدينة حلب والذي ورث المهنة عن أجداده منذ أكثر من مئتي عام. وأن “أفضل أنواع الصابون هو ما تزيد نسبة زيت الغار فيه عن 25%، بالإضافة لزيت المطراف (العصرة الثانية من الزيتون)، ومادة الصودا الكاوية [هيدروكسيد الصوديوم]”، كما أضاف لـ”سوريا على طول”.

“تبدأ المرحلة الأولى من صناعة الصابون شتاء”، كما شرح أحمد لـ”سوريا على طول”. إذ “توضع المواد داخل قدر كبير وتمزج على حرارة عالية مع التحريك المستمر. فيوضع أولاً الكوستيك [الصودا الكاوية]، ثم يضاف زيت المطراف، وأخيراً زيت الغار الطبيعي الذي يكسب الصابون قيمته ورائحته المميزة”. لاحقاً “يترك الخليط عدة أيام حتى اكتمال التصبن، ليتم اخراجه بعد ذلك ومده على مباسط. وبعد تبريده يتم تقطيعه يدوياً”.



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