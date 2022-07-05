باختصار..تونس والدستور الجديد

العالم - باختصار

2- التوقيت بمناسبة مرور عام لحله الحكومة وتجميده البرلمان بداعي تفادي ظلال ديكاتورية آيديولوجية.

3- الدستور التونسي المقترح يمنح رئيس الجمهورية قيس سعيد صلاحيات واسعة.

4- أهم بنوده .. رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء وحكومته بتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي.

5- أهم بنوده.. بإمكان رئيس الجمهورية إقالة الحكومة والبرلمان, وهو قائد الجيش وقوى الأمن .

6- أهم بنوده .. له الحق برفض أو قبول سحب البرلمان بأغلبية ثلثي الأصوات الثقة بالحكومة .

7- أهم بنوده .. الأولوية للتشريعات التي يقترحها رئيس الجمهورية بنفسه على البرلمان.

8- أهم بنوده .. يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة ولا يمكن مساءلته أو إستجوابه.

9- والبند الدستوري المثير للجدل .. تونس جزء من الأمة الإسلامية .. ( حذف عبارة إن الإسلام الدين الرسمي للدولة ).

10- جانب من الإنعاكاسات الأولية .. أمين عام حركة تونس للأمام.. الدستور الجديد سيسمح للناس بالتنفس.

a10- جانب من الإنعكاسات الأولية .." قياديون بحركة النهضة" .. عودة لديكتاتورية ما قبل 2011 .

11- إنعكاسات اولية.. " منظمة أنا يقظ" .. قيس سعيد منح نفسه سلطات ملكية .

12- إنعكاسات اولية .. " الإتحاد العام للشغل"" سبق أن عارضنا تفرد سعيد بإعادة شكل النظام السياسي.

13- العديد من القوى والتنظيمات السياسية الرئيسية لم تعلن موقفها النهائي رسمياً بعد.

14- ولكن .. البعض يرى أن رئيس الجمهورية يستخدم الديمقراطية ليصبح دكتاتورا.

15- للذكرى .. الثورة التونسية إندلعت بإضرام بائع الخضر " محمد بوعزيزي" النار بنفسه تظلما في الـ 17 من ديسمبر 2010 .

16- للذكرى .. إنتصرت الثورة في الـ 14 من يناير 2011 بعد هروب الديكتاتور زين العابدين بن علي من بلاد .