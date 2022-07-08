سوريا.. مركز خدمة المواطن الإلكتروني مستمر بالعمل خلال فترة العطلة

العالم - سوريا

وأوضح مدير مديرية تقانة خدمة المواطن سامر يماني في تصريح لـوكالة (سانا) أن المركز سيقدم خلال أيام العطلة خدمات خلاصة السجل العدلي “غير محكوم” والسجل المدني “إخراج قيد فردي-بيان زواج- بيان ولادة- بيان طلاق- بيان وفاة” إضافة إلى خدمة سجل العاملين في الدولة “غير عامل”.

ولفت يماني إلى أنه يمكن للمواطنين طلب معاملاتهم من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لمراكز خدمة المواطن أو عبر تطبيق “معاملاتي” على الهاتف الذكي حيث إن المركز يستقبل شكاوى المواطنين على الرقم 8080.

وبين يماني أنه يتم تسديد رسوم المعاملات الالكترونية الكترونياً عبر مصارف مرتبطة بمنظومة “السورية للمدفوعات الإلكترونية” وهي المصرف التجاري السوري والعقاري وبنك بيمو السعودي الفرنسي والبركة وبنك سوريا الدولي الإسلامي والشام.

ولفت يماني إلى أنه يمكن دفع الرسوم إما من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف الخاص بالعميل أو من خلال تطبيق المصرف الإلكتروني بعد إدخال رقم المعاملة المطلوب دفع رسومها كما يمكن التسديد من خلال خدمة سيريتل كاش لمشتركي سيريتل أو خدمة كاش موبايل لمشتركي “ام تي ان”.

وأضاف يماني إنه يتم تسليم الوثائق المطلوبة بعد انجازها حصراً عن طريق أقرب مركز بريدي تابع للمؤسسة السورية للبريد تم اختياره أثناء طلب المعاملة.