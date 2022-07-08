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سباقات الجاموس في تايلاند.. تقليد تسعى مناطق زراعة الأرز للحفاظ عليه

الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

تقليد سنوي صاخب ومرح، لكنه فوضوي بعض الشيء، يرافق بداية موسم الزراعة في محافظة تشونبوري شرق تايلاند الشهيرة بزراعة الأرز، إنه تقليد سباقات الجواميس.

العالم - خاص بالعالم

مشاركون حفاة يحاولون السيطرة على حيواناتهم خلال ركضها في حقل أرز مغمور بالمياه الموحلة ..وسط هتافات جمهور من هواة النوع يقصد كل سنة هذا المكان لحضور هذه المنافسات.

ولفت سومبونغ راتاناساتيان:"نشعر قبل انطلاق السباق بحماسة وتوتر علي السواء. مصير السباق بعد مرحلة الانطلاق يرتبط بالحيوان ومدي تكيفه مع مهارات المتسابق الذي يتولي قيادته".

وتستند عملية اختيار الحيوانات المتنافسة في السباقات إلي وزنها وحجمها. وفيما تسير الجواميس الأكبر حجما بشكل أبطأ يتطلب تحريكها مهارة أكبر من جانب الأشخاص الذين يتولون قيادتها خاصة بعد أن تفقد صوابها وهدوءها المعتاد أثناء فترة السباق.

لكن المتنافسين الذين يتحضرون ويتدربون لأسابيع مع حيواناتهم لا ينجحون دائما في التحكم بها إذ غالبا ما تجرهم الجواميس إلى المستنقعات الموحلة عندما تنطلق بطريقة خاطئة.

وقال المتسابق نوبادون ينديسوك:"الامر قد ينطوي علي بعض الخطر إن كانت المسافة التي تبعد الجواميس بعضها عن بعض قصيرة مما قد يؤدي إلي تصادمها أشارك في السباق لأنني أحاول أن أحافظ علي تقاليدنا في تشونبوري المتمثلة في سباقات جواميس ممتعة، وأرز ذي جودة عالية".

وفي نهاية السباق تصبح الجواميس في حالة من الفوضى وتركض بأقصي سرعتها ويمكن تاليا أن تطيح بأحد المتفرجين إذا تجرأ ووقف إلي جانب خط النهاية. يذكر أن قيمة الجاموس في تايلند تبلغ نحو مئة وخمسين ألف بات تايلاندي أي أكثر من أربعة آلاف دولار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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