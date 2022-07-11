ما هي فوائد القيلولة النهارية؟

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ومع ذلك، فإن النوم أثناء النهار ليس بالمهمة السهلة. لكن حيلة حياتية واحدة يمكن أن تنعشك بعد ثماني دقائق فقط من النوم.

تحدثت اختصاصية الأعصاب ألكسندرا ألخينا لموقع "ميديكفورم" الطبي عن طريقة النوم القصير الصحية أثناء النهار، والتي تتمثل بالاستلقاء على ظهرك ووضع قدميك على حافة السرير أو الأريكة.

تقول ألخينا: "إذا شعرت بالتعب، فسوف تأخذ قيلولة لمدة ثماني إلى عشر دقائق. وهنا ارفع ساقيك فوق مستوى قلبك، واستلق وضع قدميك على الأريكة أو شيء من هذا القبيل، واضبط المنبه لمدة 10 دقائق. إذا كنت متعبًا حقًا، فسوف تنام بسرعة كبيرة، وعندما تستيقظ، ستشعر وكأنك نمت لمدة ست ساعات".

هناك أدلة علمية على أن النوم بأرجل مرتفعة قليلاً يمكن أن يحسن تدفق الدم والدورة الدموية. وهذا بدوره يمكن أن يخفف التوتر في أسفل الظهر أو تورم الساقين ويساعد الدماغ على النوم بشكل أسرع.