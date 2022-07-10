قائد الثورة يشيد بنجاح فريق الطائرة بإشراف مدربه الإيراني

العالم - إيران

واعتبر موقع القائد بأن هذا التأهل يبعث على الفرح والسرور خاصة وأنه تتحقق برعاية مدرب إيراني.

ونقل الموقع عن حساب القائد قوله في لقاء سابق مع الرياضيين: إنني أؤكد دائما على أهمية المدرب الإيراني وأتبنى ذلك، وعندما اختير سابقاً مدرب إيراني لفريق كرة القدم أثنيت على ذلك، إن من اللائق لبلدنا اختيار مدربين إيرانيين للفرق والمنتخبات الرياضية، إنني مسرور جداً أن يتمكن مدرب إيراني مع مساعديه في إيصال شبابنا إلى هذه المرحلة، وفقكم الله وإلى مزيد من النجاحات.

يذكر أن ايران ضمنت التأهل إلى نهائيات دوري الأمم بالكرة الطائرة بحلولها في المركز السابع برصيد 20 نقطة.