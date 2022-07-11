شاهد.. هكذا تخلصت الجزائر من مخلفات الاستعمار الفرنسي

العالم - خاص بالعالم

واضاف، في حديث لقناة العالم الاخبارية، خلال برنامج "المغاربية" أن الجزائر من خلال الارادة الشعبية التي تملث بالحراك الشعبي عام 2019 وبما تملك من مقدرات وثروات زاخرة، تستطيع ان تخلع جذور الاستعمار الفرنسي المتبقية في المجتمع الجزائري.

من جابنه أكد عضو البرلمان الجزائري عبدالسلام باشاغا، ان الجزائر في السنوات الـ60 التي مرت على استقلالها، اتخذت خطوات متعددة من أجل التخلي عن الارث الاستعماري الذي كان مغروس في مجتمعها.

وأضاف ان الجزائر من اجل تعزيز الهوية الوطنية، اتخذت خطوات حاسمة، تملثت في قطاع التعليم والصحة، والتعريب، وكذلك استقلالية الجيش الوطني.

واشار عبدالسلام ان الاستعراض العسكري الجزائري في الذكرى الـ60 لاستغلال الجزائر، كان مهيبا وحمل رسائل عدة أهمها ان الجيش الشعبي الجزائري قادر على حماية البلاد، وعلى حماية حدوده التي رسمت بدم الشهداء، وكذلك في نوعية الحضور، حيث دعت الجزائر كل اصدقاءها في المنطقةـ، لتبين بانها على مساحة واحدة مع اصدقاءها وإنها تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الدول بما تنص عليه المواثيق الدولية.

وولفت عضو البرلمان الجزائري، أن حضور القوى الفلسطينية في الاستعراض العسكري الجزائري، حمل دلالة كبيرة، أكدت من خلالها الجزائر، ان في زمن الهرولة للتطبيع من بعض الانظمة العربية، هي راسخة على موقفها الرافض لوجود الكيان الصهويني ومناصرة للقضية الفلسطينية.

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https://www.alalam.ir/news/6261978

https://www.alalam.ir/news/6262003