الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

حصيلة قتلى وجرحى وخسائر مادية..

شاهد تفاصيل تجدد الإشتباكات القبلية في السودان

الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الصحة السودانية، إن حصيلة قتلى العنف القبلي بإقليم النيل الأزرق، ارتفعت إلى 33 شخصاً، بينما بلغت حصيلة المصابين 108 منها 5 حالات حرجة.

العالم - السودان

وبدأت أحداث العنف القبلي في الإقليم الواقع على الحدود الإثيوبية قبل يومين، وبلغت ذروتها أمس بمقتل 31 شخصاً، ما دفع السلطات المحلية لإعلان حظر التجول في ساعات المساء ومنع التجمعات في عدد من المدن التي امتدت إليها الاشتباكات القبلية.

وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مروعة لعمليات قتل وإحراق سيارات ومنازل مع غياب الأجهزة الأمنية.

وبحسب شهود عيان، فإن الجيش السوداني قد واصل انتشاره في ساعات الليل بمدينة الروصيرص للحيلولة دون وقوع مزيد من الضحايا.

وأشارت الوزارة، في بيان على فيسبوك، إلى أنها أرسلت فريق استجابة سريعة بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، ومنظمة الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفرت كل المعينات عبر الإمدادات الطبية والشركاء، كما استنفرت الكوادر الطبية العاملة بالولاية للتوجه لمستشفى الدمازين، مركز الولاية.

روابط ذات صلة

31 قتيلا في الاشتباكات القبلية في جنوب شرق السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفاصيل مهمة عن اللقاء بين بايدن والملك سلمان 

بدء توافد الزوار الايرانيين الى العراق من دون تأشيرات دخول

ارتفاع حجم التجارة بين ايران ورومانيا الى 5 اضعاف

طهران ترد على ادعاءات بايدن .. 'اميركا تسعى لاحداث توتر وخلق أزمات بالمنطقة'

حصيلة قتلى وجرحى وخسائر مادية.. شاهد تفاصيل تجدد الإشتباكات القبلية في السودان

"حميميم": إصابة جنديين سوريين بقصف في إدلب