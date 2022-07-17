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في بيان تضمن 13 نقطة..

السيد الصدر يحذر من التطبيع ويدعو للوقوف ضد الإرهاب والاحتلال

السيد الصدر يحذر من التطبيع ويدعو للوقوف ضد الإرهاب والاحتلال
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أصدر زعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، السبت، بيانا صحفيا تضمن 13 نقطة تخص صلاة الجمعة التي أقيمت في مدينة الصدر شرقي بغداد.

العالم-العراق

وقال الصدر في بيانه، إن "هذا السيل البشري الذي زحف الى رمز الطاعة وصلاة الجمعة لا بد أن يجير من أجل عدة أمور".

وأضاف أن من بينها "طاعة الله تعالى ووحدة الصف العراقي الوطني ونبذ الطائفية والعرقية.

ودعا الصدر "للوقوف ضد الإرهاب وحزب البعث في حال عودة ظهورهم في البلاد" وحذر من "التطبيع بين العراق وإسرائيل".

ووجه أنصاره إلى "الوقوف ضد الفساد بإسلوب مركزي لا بتصرفات شخصية، والاستعداد للتضحية ضد أي احتلال، وأن يكونوا سدا منيعا ضد التطبيع الذي يقترب شيئا فشيئا".

وطالب بـ"وقف العنف ضد الأقليات والأعراق والطوائف، والعمل على تقريب وجهات النظر، وعدم التغافل عن خطر الإرهاب والبعث المجرم والاستعداد للوقوف ضدهم إذا ما فكروا بتدنيس العراق".

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