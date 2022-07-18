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السياسات التطبيعية وزعزعة الأمن في المنطقة - الاجزء الاول

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

أنظمة في مسار الذلة والاذعان تثير وهرولة لها لركوب قطار الاستسلام.

العالم - نوافذ

تطبيع اسقط اقنعة وكشف حقيقة انظمة ما كانت يوما عدوا للكيان ولم تعمل يوما من أجل فلسطين.. تطبيع يقوده غرب مستكبر ابتدع الفوضى والحروب الناعمة لضرب مجتمعات وتغيير نمط حياة وتدمير تاريخ ومحو هويات لكن ما حال دون تحقيق مراده.

ظاهرة أسمها مقاومة.. مقاومة حقيقتها الإيمان والجهاد والتوكل في سعي لإستقلال سيادي كامل وعدم الركون لإملاءات مستكبر وظالم.

مقاومة يرفدها نموذج بمنتهى العظمة.. نموذج ناجح شامخ أضحى أمل الشعوب المظلومة المقهورة لخلاصها من براثن الظلم والإستبداد وهذا ما تمثله اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الإعلامية حنان ضيا سلط الضوء على السياسات التطبيعية في المنطقة في الآونة الأخيرة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

معن بشور – الأمين العالم السابق للمؤتمر القومي العربي

د. علي حمية – باحث وكاتب في الشؤون الإستراتيجية

د. أحمد ويحان – رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع

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