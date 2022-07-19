سوريا تتسلم دعوة مؤتمر اتحاد مجالس الدول بمنظمة التعاون الإسلامي

العالم - سوريا

وثمن صباغ خلال لقائه سفير الجزائر بدمشق لحسن تهامي المواقف المشرفة للجزائر شعبا وقيادة تجاه سوريا في مواجهة ما تتعرض له من حرب إرهابية وحصار جائر مؤكداً أن هذه المواقف تدل على متانة وصلابة العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وتسلم رئيس المجلس من السفير الجزائري رسالة مشتركة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي ورئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل تتضمن دعوة للمشاركة في الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في الجزائر الشهر القادم تحت شعار (العالم الاسلامي ورهانات العصرنة والتنمية).

من جانبه أكد السفير الجزائري ان العلاقات بين البلدين الشقيقين تميزت دوماً بالتلاحم الشعبي والحرص المتواصل من قبل قيادتي البلدين على تعزيز جسور التواصل والتشاور والتنسيق بينهما.

ونوه السفير تهامي بالانتصارات التي حققتها سوريا على الإرهاب معرباً عن أمله بأن تعود سورية أكثر ازدهاراً وتقدماً مما كانت عليه في السابق.