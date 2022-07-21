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"حركة الجهاد" تشكل لجنة من الوزارات اللبنانية تختص بقضايا اللاجئين الفلسطينيين

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

 كشف ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، إحسان عطايا، "أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، برئاسة باسل الحسن، سعت إلى تشكيل لجنة من الوزارات اللبنانية المعنية بالشأن الفلسطيني".

العالم- لبنان

وأشار عطايا، في تصريح، إلى أن "هذه اللجنة ستكون مرجعية معروفة لدى الفصائل الفلسطينية، وصلة الوصل بينها وبين الوزارات المعنية بقضايا اللاجئين الفلسطينيين، مثل العمل والتربية وغيرهما".

ولفت إلى أن "لجنة الحوار سوف تنظم لقاءً تعارفياً بين اللجنة الوزارية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك خلال الفترة المقبلة".

وحول تفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، شدد عطايا على أن "الهيئة تجتمع عند الضرورة لبحث المواضيع الأمنية والاجتماعية، أو القضايا المتعلقة بالأونروا كما حصل مؤخراً، أما المقصود بالتفعيل، فهو تثبيت برنامج اجتماع دوري لها، وترتيب آليات عملها، وفقا للوثيقة الموقعة من جميع مكوناتها".

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