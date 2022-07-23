قبيل أيام من الاستفتاء على الدستور.. مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين تونسيين

خاص بالعالم

واوضحت مراسلتنا، ان خمسة احزاب نظمت وقفة احتجاجية، فيما دعت جبهة الخلاص المعارضة هي الاخرى للخروج في احتجاجات عارمة، وسط انتشار امني مكثف رافق الاحتجاجات، حيث فرقتْ الشرطةُ التونسية بالقوة محتجينَ حاولوا تنظيمَ مسيرةٍ نحوَ مقرِ وزارةِ الداخلية احتجاجاً على تعديلِ الدستور.

واستَخدمتْ الشرطةُ الغازَ المسيلَ للدموع والهراوى لتفريقِ عشراتِ المتظاهرين، بينَهم شخصياتٌ حزبيةٌ بارزة، كما اعتقلتْ خمسةَ متظاهرين على الأقل، بحسبِ شهود عيان.

في المقابل، رددَ المحتجون خلالَ تجمعِهم في شارع الحبيب بورقيبة شعاراتٍ مناهضةً للرئيس قيس سعيّد، وأخرى تؤكدُ أنّ الشارعَ ملكٌ للشعب.

هذا ومن المقرر أنْ ينظمَ حزبُ النهضة أكبرُ حزبٍ معارض احتجاجاً منفصلاً اليوم.

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