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شاهد.. ثلاثة قتلى في إطلاق نار في جامعة بالفلبين

الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

قتل ثلاثة أشخاص الأحد في إطلاق نار في جامعة بالعاصمة الفلبينية مانيلا وفق ما أفاد مسؤولون، في حادثة نادرة تبدو عملية اغتيال هدفها محدد.

العالم - اسيا والباسفيك

وقعت الحادثة في جامعة "أتينيو دي مانيلا" مع وصول طلاب الحقوق وأفراد عائلاتهم لحضور حفل تخرج كان من المقرر بأن يحضره كبير قضاة المحكمة العليا.

وتم اعتقال مطلق النار المفترض.

وقالت السلطات إن روز فوريغاي، رئيسة بلدية سابقة في ولاية باسيلان الجنوبية المضطربة، التي كانت ابنتها ضمن الخريجين قتلت.

وأفادت الشرطة أن مساعدا لفوريغاي وحارس أمن من الجامعة قتلا أيضا. وأضافت أن ابنتها أصيبت بجروح وهي في المستشفى و"حالتها مستقرة".

وقالت جوي بيلمونت وهي رئيسة بلدية وحدة حكومية محلية وقع إطلاق النار فيها لفرانس برس: ”نشعر بالذهول وفجعنا بهذه الحادثة“.

ونادرا ما تشهد الفيليبين عمليات إطلاق نار في المدارس والجامعات رغم قواعدها المتساهلة في حيازة الأسلحة النارية. لكن اغتيال السياسيين أمر سائد خصوصا في فترات الانتخابات.

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