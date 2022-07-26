بايدن يواجه موجة انتقادات ساخرة بسبب تغريدة!

العالم - الأميركيتان

وكتب بايدن تغريدة على "تويتر"، مساء أمس الاثنين، بشأن أسعار الوقود التي ارتفعت كثيرا في الأشهر الأخيرة وأصبحت عبئا يلاحق الأميركيين.

ولم يكن هناك خطأ مطبعي بالتغريدة نفسها، إنما بالرسم المرفق بها، فعوضا عن كلمة (Person) أي شخص، كانت الكلمة المكتوبة (peson)، والخطأ هو سقوط أحد أحرف هذه الكلمة.



ولا يبدو أن بايدن من هو الذي أعد الرسم، ويُعتقد أن ذلك مهمة فريقه الإعلامي، لكن أميركيين حملوا بايدن مسؤولية الخطأ.



وقال الصحفي في صحيفة "واشنطن تايمز" المحافظة، مايك غلين، ساخرا: "بالنسبة إلى (peson)؟ هذا أمر عظيم".



وكتب السيناتور عن الحزب الجمهوري، بيل كاسيدي، "أن الأميركيين يدفعون أكثر من 100 مليون دولار شهريا على مستوى (peson)".



واعتبر مغردون، بحسب ما أوردت شبكة "فوكس نيوز" أن بايدن يريد أن ينسب إلى نفسه الفضل في انخفاض الأسعار، في حين أن كثيرا من الأميركيين لا يزالون يواجهون مستويات شبه قياسية من أسعار الوقود.