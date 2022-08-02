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كمالوندي: سنواصل تخصيب اليورانيوم حتى تحقيق احتياجات إيران

كمالوندي: سنواصل تخصيب اليورانيوم حتى تحقيق احتياجات إيران
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن "الأطراف الأخرى في المفاوضات النووية تدرك جيداً إننا ملتزمون بتنفيذ قانون مجلس الشورى، والإجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر، لحماية مصالح الشعب الإيراني".

العالم – إيران

وأوضح كمالوندي في تصريح خاص للميادين أنه "وفقاً لهذا القانون، فإن على إيران إطلاق 1000 جهاز طرد مركزي متطور، قمنا سابقاً بإطلاق 500 جهاز منها، واستكملناها بـ500 أخرى، وبدأنا يوم أمس الاثنين بضخ الغاز في أجهزة الطرد"، مؤكداً الاستمرار في عملية التخصيب بما يخدم احتياجات البلاد"، ومشيراً إلى أن طهران أبلغت مسبقاً الوكالة الدولية بإجراءاتها النووية.

وأكد كمالوندي إنه "في حال عادت الأطراف الأخرى إلى الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، فإننا سنعود إلى التزاماتنا أيضاً ضمن إطار الاتفاق".

وبشأن التصريحات الإيرانية الأخيرة عن قدرة إيران على امتلاك قنبلة نووية، قال كمالوندي إن "التصريح فُهم بشكل خاطئ".

وأضاف: "لا شك في أن برنامج إيران النووي لديه قدرات عددية، لكن إيران لا تحتاج إلى القنبلة النووية نظراً إلى قدراتها الاستراتيجية وفتوى قائد الثورة الاسلامية، وعليه فإننا لن نذهب في هذا الاتجاه".

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