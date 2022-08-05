وفاة مصريين في حادث مروع بالسعودية

العالم- مصر

وقال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة بمصر، هيثم سعد الدين، إن "وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا عاجلا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض، أن المتوفى الأول يدعى أسامة رشاد الدسوقي خليل من أبناء محافظة الدقهلية، مركز دكرنس منشية عبدالرحمن، ويبلغ من العمر 36عاما، ومتزوج ولديه ثلاث بنات أكبرهن تبلغ من العمر 8 سنوات، وتم التواصل مع ذويه وإبلاغهم تعازي وزير القوى العاملة وتوجيههم لعمل التوكيل اللازم لشحن الجثمان بناء على رغبتهم".

وأشار إلى أن" المتوفى الثاني من نفس العنوان ويدعى علي يبلغ من العمر 31 عاما متزوج وله بنت وحيدة، وجاري المتابعة للحصول على بياناته والتواصل مع ذويه".

وأفاد أحد زملائه برغبة ذويه في دفن الجثمان بالسعودية، كما كلف وزير القوى العاملة المكتب بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان الأول، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفين.

كما أوضح الملحق العمالي أن "المصابين الخمسة في الحادث كانت لديهم إصابات مختلفة وتم علاجهم في الطوارئ بمستشفى الشميسي، كما تم نقل أحد العمال المصابين ويدعى عماد عزمي إلى مستشفى سعود الألمان وبفحصه تبين وجود كسر بعظمة الترقوة، تلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة بطوارئ المستشفى وتم خروجه أيضا."

كما تعرض سائق السيارة لإصابات، ولكن حالته مستقرة ولم يتم خروجه من المستشفى لحين الإدلاء بأقواله عن كيفية الحادث.

وقال رئيس مكتب العمال: إنه" تم رصد الحادث وقت حدوثه بإحدى الكاميرات وظهرت فيه سيارة العمال فى طريقها وخرجت أمامها سيارة من طريق جانبي حاول السائق أن يبتعد عنها فانحرف عن الطريق واصطدم بالكثبان الرملية وانقلبت السيارة، تم نقل الجثامين والمصابين بالإسعاف الطائر (طائرة هليكوبتر) وقام بمتابعة الأحداث الملحق العمالي كريم ابو السعود والمستشار القانوني بالقنصلية خالد الهواري".