سفينة محملة بـ33 ألف طن من الذرة قادمة من ميناء أوديسا تصل إلى إسطنبول

العالم- تركيا

وقالت الوزارة: "وصلت سفينة NAVISTAR التي تحمل علم بنما، والتي أبحرت من أوكرانيا متجهة إلى أيرلندا وغادرت ميناء أوديسا بحمولة 33000 طن من الذرة، إلى المكان المحدد في شمال إسطنبول ورست هناك. سيتم تفتيش السفينة من مركز التنسيق في الساعات المقبلة".

وقال وزير البنية التحتية في أوكرانيا، ألكسندر كوبراكوف، في وقت سابق، إنه "في إطار مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني، تخطط السلطات لاستخدام نحو 100 سفينة كل شهر".

وفي 22 يوليو/تموز، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وحضر إجراءات توقيع الاتفاق، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والرئيس التركي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أن "ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا، للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها".

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.