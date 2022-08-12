الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الخارجية الصينية تكشف بصورة واحدة حقيقة الانتشار العسكري الأمريكي

شاهد.. الخارجية الصينية تكشف بصورة واحدة حقيقة الانتشار العسكري الأمريكي
الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

سخر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، من محاولة واشنطن اتهام بكين بـ "التطويق العسكري" لتايوان.

العالم - أسيا و الباسفيك

وكتب ليجيان على "تويتر": "الولايات المتحدة تثير ضجة حول محاصرة الصين العسكرية المزعومة في حين أنهم يفعلون ذلك بأنفسهم"، وأرفق الدبلوماسي، رسم توضيحي يظهر خريطة للانتشار العسكري الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي وقت سابق، نشر ليجيان منشورا يحتوي على بيانات عن الوجود العسكري الأمريكي في جميع أنحاء العالم، كشف فيه أن لدى الولايات المتحدة 750 قاعدة في 80 دولة على الأقل، بالإضافة إلى 173 ألف جندي يتمركزون في 159 دولة.

ويعلق المتحدث باسم الخارجية الصينية غالبا على تصرفات الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى من خلال الصور على حسابه الشخصي على "تويتر". وفي وقت سابق، أشار إلى سوء فهم واشنطن لمعنى عبارة "المجتمع الدولي"، ووصف الولايات المتحدة بأنها تهديد حقيقي للبشرية جمعاء، كما سخر من كلام الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، حول الطبيعة الدفاعية للحلف.

روابط ذات صلة

تايوان تبدأ مناورات بالذخيرة الحية في محاكاة لصد هجوم صيني

تايوان تعلن إجراء مناورات دفاعية بعد الصين

أخطاء الولايات المتحدة الثلاثة في تايوان من وجهة نظر بكين

الصين تواصل أوسع مناورات عسكرية بالقرب من تايوان

وانغ يي: سنردع امريكا بحزم عن استخدام تايوان لاحتواء الصين

تايوان: سنرسل حاملة طائرات للرد على مواصلة التدريبات الصينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال يرفض عرض لبنان لترسيم الحدود البحرية

لبنان.. مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة في أجواء ميدون بالبقاع الغربي

موسكو: كييف تقود العالم إلى كارثة نووية على غرار تشيرنوبل

في عرض عسكري مهيب.. المشاط: قواتنا بالمرصاد لمن يفكر في ابتلاع اليمن (صور)

الأمن البحريني يستدعى شبانا داسوا علم الاحتلال بأرجلهم للتحقيق!

تظاهرات جماهيرية في البصرة ونينوى تقررهما لجنة الإطار التنسيقي