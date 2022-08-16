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في لقاء يُبث اليوم علی قناة العالم..

خالد البطش يكشف خفايا ردع العدوان الاسرائيلي علی غزة

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

كيف صمدت حركة الجهاد الاسلامي في الميدان وحافظت علی معادلة الردع رغم الضربة الغادرة؟

العالم - خاص بالعالم

كيف قادت حركة الجهاد الاسلامي ملف الهدنة وهل لازال الحساب مفتوحاً؟

ما حجم الضغوطات العربية والدولية التي مورست علی حركة الجهاد الاسلامي وما الدور الذي لعبته حركة حماس في المعركة.

وحدة الساحات دلالات العدوان ومقومات الصمود؛ محاور ناقشتها قناة العالم الاخبارية مع عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي، ومسؤول العلاقات الوطنية والخارجية فيها خالد البطش.

تشاهدون هذه المقابلة علی شاشة قناة العالم في أحدث حلقة من برنامج "لقاء خاص" يوم الثلاثاء في الساعة 21:03 بتوقيت طهران و19:33 بتوقيت مكة المكرمة.

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